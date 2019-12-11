Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Toroğlu, 5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki özel ofisinde buluşmasına dair çok önemli tespitlerde bulundu. Ali Koç ve Nihat Özdemir'in özel olarak gerçekleştirdiği görüşme, spor kamuoyunda birçok soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ünlü yorumcu Toroğlu konuya ilişkin olarak "Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?" diye sordu. İşte Türk futbolunu uzun süre meşgul edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir- Ali Koç özel buluşmasının perde arkası….