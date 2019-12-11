11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.12.2019

Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Toroğlu, 5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki özel ofisinde buluşmasına dair çok önemli tespitlerde bulundu. Ali Koç ve Nihat Özdemir'in özel olarak gerçekleştirdiği görüşme, spor kamuoyunda birçok soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ünlü yorumcu Toroğlu konuya ilişkin olarak "Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?" diye sordu. İşte Türk futbolunu uzun süre meşgul edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir- Ali Koç özel buluşmasının perde arkası….

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Ağaoğlu: CAS'a başvuracağız
Ağaoğlu: CAS'a başvuracağız
Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez!
Ahmet Ağaoğlu: Oyun oynanırken kural değişmez!
Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
Kasımpaşa'da gol düellosu!
Kasımpaşa'da gol düellosu!
Antalya'da fırtına esti! Tam 4 gol
Antalya'da fırtına esti! Tam 4 gol
Aslan 4 maç sonra evinde kazandı
Aslan 4 maç sonra evinde kazandı
Ersun Yanal: Bazı oyunculardan memnun değilim
Ersun Yanal: Bazı oyunculardan memnun değilim
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Elneny Bakara Suresi'ni okudu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Elneny Bakara Suresi'ni okudu
Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklamalar!
Fatih Terim'den maç sonu bomba açıklamalar!
Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi
Daha Fazla Video Göster