Türk futbolunda hangi hakemlere saldırı yapıldı? İsimler farklı hedef aynı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı ne yazık ki Türk futbolunda ilk değil. İşte geçmişte hakemlerin maruz kaldığı olaylar...

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