26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.01.2020

Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan sağ olsun, Türkiye başın sağ olsun." ifadeleriyle tezahüratta bulundu.

Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in 1 Kasım 2019'da karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör taraftarından Türkiyeye destek! İran Türkiye sesleriyle inledi... TRAKTÖR TARAFTARINDAN TÜRKİYE'YE DESTEK! İRAN TÜRKİYE SESLERİYLE İNLEDİ...

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
"Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun"
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'ye ZTK çeyrek finalinde sürpriz rakip
Fenerbahçe'ye ZTK çeyrek finalinde sürpriz rakip
Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın ZTK'daki rakibi belli oldu
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 MAÇIN TAMAMINI İZLE
Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇIN TAMAMINI İZLE)
Daha Fazla Video Göster