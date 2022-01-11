11 Ocak 2022, Salı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın hayali yürekleri burktu!
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında yaşamını yitiren eski oyuncusu Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi esnasında İlhan Cavcav ile karşı karşıya geldiklerini belirten Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki en büyük hayalini de paylaştı.