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Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın hayali yürekleri burktu!

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Giriş: 11.01.2022 17:00
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, trafik kazasında yaşamını yitiren eski oyuncusu Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi esnasında İlhan Cavcav ile karşı karşıya geldiklerini belirten Özbek, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki en büyük hayalini de paylaştı.
Ahmet Çalık’ın hayali yürekleri burktu!
Ahmet Çalık'ın hayali yürekleri burktu!
Ahmet Çalık’ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık'ın babasının sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Ahmet Çalık trafik kazasının görgü tanıkları anlattı...
Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi göz yaşları içinde teslim alındı
Ahmet Çalık’ın ardından gözyaşlarını tutamadı!
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Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
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