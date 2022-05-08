08 Mayıs 2022, Pazar
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Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür yüzlerce taraftarın arasında kaldı! Sevgi gösterisinde fenalaştı: Nefes alamadım
Trabzonspor’un şampiyonluğunu duyurduğu Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, yüzlerce taraftarın yoğun sevgi gösterisi esnasında fenalaştı. O görüntülerde Ömür’ün zor anları saniye saniye kameraya yansıdı.