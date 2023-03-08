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Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? İşte öne çıkan 2 isim

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Giriş: 08.03.2023 11:17
Trabzonspor'u 37 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, takımdaki kötü gidişattan sonra istifa etti. Teknik direktörlük koltuğu için yerli antrenör düşünen camianın kısa süre içinde bir isimle anlaşması bekleniyor. Spor kamuoyunda bugün çıkan iddialara göre Süper Lig'den 2 yerli hocanın adı Fırtına ile şimdiden anılmaya başlandı.
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