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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan seçildi! İşte yeni yönetim kurulu listesi...

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Giriş: 26.03.2023 17:55
Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Teşekkür konuşması yapan Doğan yaptığı açıklamalarda "Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak." ifadelerini kullandı. Doğan'ın yönetim kurulu listesinde ise "Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı." yer aldı. İşte detaylar...
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