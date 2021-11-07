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Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü, galibiyeti kutladı

İHA
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Giriş: 07.11.2021 12:31
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Namağlup liderliğini koruyan bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
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