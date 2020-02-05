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05.02.2020

Trabzonsporlu Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'yla yaşadıklarını A Spor'a anlattı. Mikel, "Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

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