16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!

Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 10:44
Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, KAP'a 4 isim hakkında açıklama yaptı. Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor’dan KAP’a 4 transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!
Bruma İstanbul’da! İşte ilk görüntüler...
Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45’te
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45'te
Beşiktaş’ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Beşiktaş'ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Karagümrük’ten Pirlo açıklaması!
Karagümrük'ten Pirlo açıklaması!
Mahmut Alpaslan: Fenerbahçe’nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz’den Olacak
Mahmut Alpaslan: "Fenerbahçe'nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz'den Olacak"
Pirlo Transferinin Perde Arkası! Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma Gelişmeleri Anlattı
Pirlo Transferinin Perde Arkası! Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma Gelişmeleri Anlattı
V. F. Karagümrük Andrea Pirlo İle Anlaşıldığını Açıkladı / Spor Gündemi / 12.06.2022
V. F. Karagümrük Andrea Pirlo İle Anlaşıldığını Açıkladı / Spor Gündemi / 12.06.2022
Daha Fazla Video Göster