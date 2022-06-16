16 Haziran 2022, Perşembe
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Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!
Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, KAP'a 4 isim hakkında açıklama yaptı. Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı.