Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferi için yanıt: Satmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde Galatasaray'la adı geçen Uğurcan Çakır'ın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan'ın takımlarında kaptan olduğunun altını çizerken "Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." ifadelerini kullandı.