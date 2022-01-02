02 Ocak 2022, Pazar
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Trabzonspor'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fırtına pusuda bekliyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için pusuda bekliyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili henüz bir hamle yapmadı. Fenerbahçe genç yıldıza yeni sözleşme için şartlarını sunacak, anlaşma zemini arayacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Trabzonspor’un harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...