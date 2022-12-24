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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay "5 YILDIZ" göndermesi

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Giriş: 24.12.2022 22:27
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu zafer sonrası Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kanarya'ya göndermede bulunulan paylaşımlar yer aldı. Twitter adresinde yer alan görsellerde, "Hep birlikte, bambaşkayız." , "Yine biz kazandık" , "Başı dönüp yolunu kaybedenler için: ᴀɪʀᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪꜱ ᴡᴀʏ" ifadeleri yer aldı. Bir videoda da kanaryanın başında dönen "5 YILDIZ" ile Fenerbahçe'ye manidar bir hatırlatmada bulunuldu.
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