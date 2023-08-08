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Trabzonspor'dan dev sponsorluk anlaşması! 1,4 milyar TL değerinde

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Giriş: 08.08.2023 15:20
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in başlamasına günler kala Trabzonspor, stat isim sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı. Bordo-mavili ekip Papara Elektronik Para AŞ ile yapılan anlaşma gereği yıllık 236 milyon lira + KDV tutarında ödeme alınacağını açıkladı.
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