Trabzonspor'dan dev sponsorluk anlaşması! 1,4 milyar TL değerinde

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in başlamasına günler kala Trabzonspor, stat isim sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı. Bordo-mavili ekip Papara Elektronik Para AŞ ile yapılan anlaşma gereği yıllık 236 milyon lira + KDV tutarında ödeme alınacağını açıkladı.