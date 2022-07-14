14 Temmuz 2022, Perşembe
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Trabzonspor'dan Dedryck Boyata pazarlığı
Transfer döneminin etkili takımı son şampiyon Trabzonspor, savunma hattını da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz Fırtınası, Dedryck Boyata için pazarlıklara başladı.