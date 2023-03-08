08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor'dan Avcı'ya duygusal veda

Trabzonspor'dan Avcı'ya duygusal veda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 15:08
Trabzonspor kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal videoyla, kulübe son şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı'ya veda etti.
Trabzonspor’dan Avcı’ya duygusal veda
Trabzonspor'dan Avcı'ya duygusal veda
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Avcı görevinden istifa etti
Avcı görevinden istifa etti
Zaniolo gerçeği ortaya çıktı!
Zaniolo gerçeği ortaya çıktı!
Beşiktaş’ta N’Koudou kalıyor!
Beşiktaş'ta N'Koudou kalıyor!
Galatasaray’da Fernando Muslera sevinci
Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
Ronaldo’dan afetzedelere yardım uçağı
Dolmabahçe’de ilk 11’ler belli oldu
Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Kayseri’de hata yapmadı
Fenerbahçe Kayseri'de hata yapmadı
Jorge Jesus’tan ’Sevilla’ açıklaması
Jorge Jesus'tan 'Sevilla' açıklaması
Nilay’sız ilk maç!
Nilay’sız ilk maç!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Daha Fazla Video Göster