Trabzonspor'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulunuldu. Trabzonspor'un mesajında, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir! Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.