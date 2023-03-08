Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti

Süper Lig'de zirve yarışından kopan son şampiyon Trabzonspor'da erken seçim kararı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevini bırakmasının ardından bir istifa daha geldi. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Abdullah Vvcı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

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