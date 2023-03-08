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Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 10:08
Süper Lig'de zirve yarışından kopan son şampiyon Trabzonspor'da erken seçim kararı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevini bırakmasının ardından bir istifa daha geldi. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Abdullah Vvcı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
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