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Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk heyecanı!

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Giriş: 28.04.2022 16:50
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamaları ülke dışına taşıyacak. Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavri renklerle donatılacak... Organizasyon, Başakşehir maçı sonrası yapılacak.
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