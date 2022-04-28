28 Nisan 2022, Perşembe
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Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk heyecanı!
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamaları ülke dışına taşıyacak. Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavri renklerle donatılacak... Organizasyon, Başakşehir maçı sonrası yapılacak.