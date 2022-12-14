14 Aralık 2022, Çarşamba
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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor
Trabzonspor, sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.