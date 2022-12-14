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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor

AA
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Giriş: 14.12.2022 14:35
Trabzonspor, sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.
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