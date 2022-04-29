Trabzonspor’da şampiyonluk provası

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Dünyanın dört bir yanından şehre akın eden taraftarlar biletleri tüketti. Stadyuma sığmayan bordo mavili sevdalılar için kent merkezine dev ekranlar kurulacak. Emniyet de cumartesi akşamı güvenliğin aksamaması için 3 bin personel görevlendirdi. Trabzonspor, Antalyaspor maçı öncesi son idmanı taraftara açık yaptı. Binlerce taraftar tribünlerden takip etti.