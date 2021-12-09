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Trabzonspor'da Djaniny sevinci! 11'e geri dönüyor

İHA
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Giriş: 09.12.2021 10:21
Trabzonspor'da sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11’deki yerine dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bandajla çalışmalara katılan Cornelius’un yerine Djaniny ile cumartesi günü başlaması bekleniyor.
Trabzonspor’da Djaniny sevinci! 11’e geri dönüyor
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