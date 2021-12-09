09 Aralık 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Djaniny sevinci! 11'e geri dönüyor
Trabzonspor'da sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11’deki yerine dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bandajla çalışmalara katılan Cornelius’un yerine Djaniny ile cumartesi günü başlaması bekleniyor.