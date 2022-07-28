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Trabzonspor'da ayrılık: Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 09:25
Trabzonspor, geçtiğimiz yılın şubat ayında transfer ettiği Yunus Mallı ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Milli futbolcu, fesih karşılığında 7 milyon TL ücret alacak. Bordo-mavililer, söz konusu ücreti 10 taksitle ödeyecek.
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