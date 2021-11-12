Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür fırtınası

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında oyundan alınırken ıslıklanan Abdülkadir Ömür, 3 aylık süreçte kendini toplaradı. Sahalara fırtına gibi dönen bordo mavililerin milli yıldızı Abdülkadir Ömür, son haftaların en önemli isimlerinden biri oldu. Beşiktaş derbisinde takımını öne geçiren golü atan Ömür, çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.