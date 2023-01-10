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Trabzonspor'a soğuk duş! Alanyaspor son şampiyona gol olup yağdı: 5-0

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Giriş: 10.01.2023 09:35
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı. Antalya temsilcisi sahadan 5-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla son şampiyon, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 29 puanda kaldı, Alanyaspor ise puanını 24'e yükseltti.
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