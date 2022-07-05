Trabzonspor’a imza atan Trezeguet'ten ilk açıklamalar

Trabzonspor, Aston Villa’dan transfer edilen Mahmoud Trezeguet ile sözleşme imzaladı. Mısırlı oyuncu Trezeguet, “Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz” dedi.