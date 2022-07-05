05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor’a imza atan Trezeguet'ten ilk açıklamalar

Trabzonspor’a imza atan Trezeguet'ten ilk açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 09:55
Trabzonspor, Aston Villa’dan transfer edilen Mahmoud Trezeguet ile sözleşme imzaladı. Mısırlı oyuncu Trezeguet, “Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz” dedi.
Trezeguet’den ilk açıklamalar
Trezeguet'den ilk açıklamalar
Mehmet Özcan: Galatasaray’da Hedef Orta Sahaya 3 Transfer İlk 11 İçinde 1 Forvet Transferi Olacak
Mehmet Özcan: "Galatasaray'da Hedef Orta Sahaya 3 Transfer İlk 11 İçinde 1 Forvet Transferi Olacak"
Beşiktaş’ın Yeni Golcüsü Wout Weghorst İstanbul’a Geldi! Taraftar Weghorst’u Karşıladı İşte O Anlar!
Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Wout Weghorst İstanbul'a Geldi! Taraftar Weghorst'u Karşıladı İşte O Anlar!
Burak Kural: Beşiktaş’ın Muleka Gibi Bir Oyuncuya İhtiyacı Vardı A Spor / Spor Ajansı / 04.07.2022
Burak Kural: "Beşiktaş'ın Muleka Gibi Bir Oyuncuya İhtiyacı Vardı" A Spor / Spor Ajansı / 04.07.2022
Ahmet Selim Kul’dan Flaş Transfer Sözleri: Fenerbahçe Joshua King İle Görüşme Halinde A Spor
Ahmet Selim Kul'dan Flaş Transfer Sözleri: "Fenerbahçe Joshua King İle Görüşme Halinde" A Spor
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ’dan Şampiyonluk Sözleri: Şampiyon Takım Ortaya Çıkarmak İstiyoruz
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ'dan Şampiyonluk Sözleri: "Şampiyon Takım Ortaya Çıkarmak İstiyoruz"
Süper Lig’de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu! İşte Derbi Haftaları / Ana Haber / 04.07.2022
Süper Lig'de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu! İşte Derbi Haftaları / Ana Haber / 04.07.2022
Joshua King, Oğluna Fenerbahçe Forması Giydirdi! İşte Fenerbahçe’nin Transfer Gündeminden Gelişmeler
Joshua King, Oğluna Fenerbahçe Forması Giydirdi! İşte Fenerbahçe'nin Transfer Gündeminden Gelişmeler
Ahmet Ağaoğlu’ndan Trabzonspor Sözleri: Stoper Bölgesinde Üç Oyuncuyla Görüşmelerimiz Devam Ediyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor Sözleri: "Stoper Bölgesinde Üç Oyuncuyla Görüşmelerimiz Devam Ediyor"
Metin Öztürk: Taraftarımızında Desteği Müthiş Bu Yıl İnşallah İpi Göğüsleyen Galatasaray Olacak
Metin Öztürk: "Taraftarımızında Desteği Müthiş Bu Yıl İnşallah İpi Göğüsleyen Galatasaray Olacak"
Galatasaray Joao Pedro Transferinde Sona Geliyor! Cenk Ergün Hafta İçi Transferi Bitirmeye Çalışacak
Galatasaray Joao Pedro Transferinde Sona Geliyor! Cenk Ergün Hafta İçi Transferi Bitirmeye Çalışacak
Selim Kul’dan Transfer Sözleri: Joshua King’in Temsilcileri Ve Fenerbahçe Temsilcileri Görüşüyor
Selim Kul'dan Transfer Sözleri: "Joshua King'in Temsilcileri Ve Fenerbahçe Temsilcileri Görüşüyor"
Daha Fazla Video Göster