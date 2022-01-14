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Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı KAP'a bildirdi! Edgar le'nin de sözleşmesi feshedildi

İHA
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Giriş: 14.01.2022 16:27
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor devre arası transfer dönemine de fırtına gibi başladı. Bordo mavililer Yusuf Erdoğan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, Edgar le'nin de sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.
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