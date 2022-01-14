Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı KAP'a bildirdi! Edgar le'nin de sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor devre arası transfer dönemine de fırtına gibi başladı. Bordo mavililer Yusuf Erdoğan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken, Edgar le'nin de sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.