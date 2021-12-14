14 Aralık 2021, Salı
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Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde! Yönetim tüm şartları zorluyor
Süper Lig lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası'nın 2 hafta sonra resmi olarak başlayacak olan ara transfer dönemi için ilk hedefi Yunan kanat oyuncusu Georgios Masouras. Bordo mavili yönetim Masouras için şartları son noktaya kadar zorlayacak.