Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te

Galatasaray ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek olan 63. Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba akşamı 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili ekip, saat 16.00’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Gaziantep Havalimanı’na iniş yaptı. Aprondan çıkış yapan bordo-mavili ekip konaklayacakları otele geçiş yaptı.

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