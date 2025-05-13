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Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te

Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 20:15
Galatasaray ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek olan 63. Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba akşamı 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili ekip, saat 16.00’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Gaziantep Havalimanı’na iniş yaptı. Aprondan çıkış yapan bordo-mavili ekip konaklayacakları otele geçiş yaptı.
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Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te
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