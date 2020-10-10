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Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan çarpıcı açıklama: Umarım protestomuz anlaşılmıştır

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Giriş: 10.10.2020 21:55
Güncelleme:10.10.2020 21:58
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Trabzonspor ve BB Erzurumspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 yenik ayrılan Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton değerlendirmelerde bulundu. Newton, "Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır" dedi.
Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır
"Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır"
BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor | GOLÜ İZLE
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