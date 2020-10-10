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Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan çarpıcı açıklama: Umarım protestomuz anlaşılmıştır
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Trabzonspor ve BB Erzurumspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 yenik ayrılan Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton değerlendirmelerde bulundu. Newton, "Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır" dedi.