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Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor

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Giriş: 22.03.2022 12:28
Süper Lig lideri Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesi taraftarı harekete geçirdi. Bordo mavili taraftarlar Trabzon şehrini 8 hafta kala süslemeye başladı.
Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor
Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor
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