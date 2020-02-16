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16.02.2020

Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI anlatım İZLE |Video

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde kazananın lider olacağı Trabzonspor Sivasspor maçı saat 16'da başlayacak. Oynadığı son 5 maçı kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında galip gelerek hem seriyi devam ettirmek hem de lider olmak istiyor. Son 3 haftadır lige 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sivasspor ise yeniden galip gelip maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu tekrar almak istiyor. Saat 16'da başlayacak ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar SİVASSPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel iki takımla ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı.

ZİRVE YOLUDA KRİTİK MÜCADELE KAZANAN LİDER OLACAK

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde kazananın lider olacağı Trabzonspor Sivasspor maçı saat 16'da başlayacak.

Oynadığı son 5 maçı kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında galip gelerek hem seriyi devam ettirmek hem de lider olmak istiyor. Son 3 haftadır lige 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sivasspor ise yeniden galip gelip maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu tekrar almak istiyor. Saat 16'da başlayacak ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Taraftarlar SİVASSPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

Öte yandan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel iki takımla ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı.

SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM İZLE

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