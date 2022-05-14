Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor! Filo karaya yanaştı!

Trabzonspor takım otobüsü tekneye binmek üzere Trabzonspor şampiyonluk filosuna geldi. Deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na vardı. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik etti.