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Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor! Filo karaya yanaştı!

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Giriş: 14.05.2022 19:25
Trabzonspor takım otobüsü tekneye binmek üzere Trabzonspor şampiyonluk filosuna geldi. Deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na vardı. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik etti.
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