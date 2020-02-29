Trabzonspor Rizespor canlı anlatım izle! TS Rizespor CANLI | Video

Trabzonspor Rizespor canlı izle! Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Rizespor’u yenerek maç eksiğiyle tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Rizespor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak ligin alt sırasından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. TS Rizespor canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Trabzonspor Rizespor canlı anlatım ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını ahaber.com.tr sayfasından dakika dakika yaşayabilirsiniz.

Trabzonspor Rizespor canlı izle! TS Rizespor canlı yayın için futbolseverlerin merak konusu. Süper Lig 24. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Cem Satman yapacak. Trabzonspor'da hedef bu maçı kazanarak şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmek. İşte, Trabzonspor Rizespor izleme sayfası…

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KARADENİZ'DE 38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

EVİNDE TEK YENİLGİ ALDI

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLER

Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.