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Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu | Ertuğrul Doğan tek başkan adayı

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Giriş: 26.03.2023 12:14
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulu var. Ertuğrul Doğan seçime tek başkan adayı olarak giriyor. Yunus Emre Sel Trabzon'dan detayları aktardı.
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