16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Trabzonspor lige Malatya'da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri
Cuma akşamı başlayan Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor perdeyi Malatya'da açıyor. Yaz döneminde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor lige 3 puanla başlamak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri.