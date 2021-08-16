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Videolar Spor Videoları Trabzonspor lige Malatya'da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

Trabzonspor lige Malatya'da başlıyor! Hedef 3 puan... Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

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Giriş: 16.08.2021 11:59
Cuma akşamı başlayan Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor perdeyi Malatya'da açıyor. Yaz döneminde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor lige 3 puanla başlamak istiyor. İşte Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri.
İşte Trabzonspor’un muhtemel 11’i
İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i
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