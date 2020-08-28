Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Sörloth açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "2 oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok."dedi.