Trabzonspor Krasnodar maçı CANLI anlatım |Video

Trabzonspor, Krasnodar'dan karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 84. maçına çıkıyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında evinde Krasnodar’u konuk ediyor. Bordo mavili ekip grupta 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Ünal Karaman'ın öğrencilerinde Rus temsilcisi karşısından mutlak hedef 3 puan... Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Krasnodar maçı şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? sorusu ise yanıt buldu. Saat 22'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranından şifreli yayınlanacak. Öte yandan taraftarları TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI anlatımını anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında evinde Rus temsilcisi Krasnodar'u konuk ediyor.

Grupta oynadığı iki karşılaşmada 1 mağlubiyet 1'de beraberlik alan bordo mavili ekip 3. maçlar öncesinde 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencilierin hedefinde ise kendi evinde seyirci avantajıyla birlikte mutlak hedef 3 puan...

Peki TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI karşılaşmasını hangi kanal yayınlayacak? Maç şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Tüm bu sorular yanıt buldu. beIN SPORTS ekranından yayınlanacak karşılaşma şifreli ekrana gelecek. Futbolseverler ise maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler...

TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI ANLATIM VİDEO