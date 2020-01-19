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19.01.2020

Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI anlatım İZLE

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzon deplasmanında başlıyor. İki ekibini 22. kez karşı karşıya geleceği mücadelenin başlama saati 16'da... Taraftarlar Trabzonspor Kasımpaşa maçının canlı anlatımının özet anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzon deplasmanında başlıyor. İki ekibini 22. kez karşı karşıya geleceği mücadelenin başlama saati 16'da... Taraftarlar Trabzonspor Kasımpaşa maçının canlı anlatımının özet anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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