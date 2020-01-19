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19.01.2020
Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI anlatım İZLE
İstanbul temsilcisi Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzon deplasmanında başlıyor. İki ekibini 22. kez karşı karşıya geleceği mücadelenin başlama saati 16'da... Taraftarlar Trabzonspor Kasımpaşa maçının canlı anlatımının özet anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.
İstanbul temsilcisi Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzon deplasmanında başlıyor. İki ekibini 22. kez karşı karşıya geleceği mücadelenin başlama saati 16'da... Taraftarlar Trabzonspor Kasımpaşa maçının canlı anlatımının özet anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.
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