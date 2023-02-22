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Trabzonspor İsviçre'de tur peşinde! Hedef son 16

AA
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Giriş: 22.02.2023 11:10
Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçına çıkacak olan bordo mavililer, ilk maçtaki 1-0'lık zaferin avantajıyla turlamak istiyor.
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