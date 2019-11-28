Trabzonspor Getafe maçı CANLI anlatım video İZLE | Fırtına’nın prestij sınavı

Trabzonspor bu akşam prestij karşılaşmasına çıkacak. Grupta aldığı puanlar sonucunda bir iddiası kalmadı. İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Trabzonspor, 18.50'de Getafe'yi konuk edecek. Karşılaşmayı canlı anlatımla ahaber.com.tr’den anbean takip edebilirsiniz…

Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

TRABZONSPOR - GETAFE CANLI ANLATIM

Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

KADRODA ROTASYON

Krasnodar ile deplasmanda yapılan maça genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın Getafe maçında da rotasyona gitmesi bekleniyor.

Süper Lig'de hafta sonu sahasında oynayacağı Galatasaray maçı nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirecek olan Karaman'ın, Getafe karşılaşmasındaki 11'i şöyle:

Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.