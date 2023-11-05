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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin galibiyet serisine son verdi! Fenerbahçe 2 - 3 Trabzonspor

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Giriş: 05.11.2023 10:36
Trabzonspor, haftaya lider giren Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililer rakibini tahtından ederken 19 maçlık galibiyet serisini de sona erdirdi.
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