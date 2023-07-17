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Trabzonspor Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

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Giriş: 17.07.2023 11:45
Süper Lig takımlarından Trabzonspor, milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
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