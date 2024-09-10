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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hayatını kaybeden taraftarın kabrini ziyaret etti!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hayatını kaybeden taraftarın kabrini ziyaret etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 23:53
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, beyin tümörü nedeniyle 2012 yılında 13 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Hüseyin Bayraktar'ın kabrine, 2021-22 şampiyonluk kupasını götürdü. Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından, Doğan'ın Bayraktar'ın kabrine kupayı götürdüğü video "Bazen bir hayal, geriye kalan en güçlü hatıra olur. Şampiyonluğumuz sana armağan olsun Hüseyin" başlığıyla paylaşıldı.
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