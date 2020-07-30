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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan kupa zaferi sonrası açıklamalar: Trabzonspor haksızlıklara karşı...
Son dakika haberleri... Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maç sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.