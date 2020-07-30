Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan kupa zaferi sonrası açıklamalar: Trabzonspor haksızlıklara karşı...

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maç sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor haksızlıklara karşı başkaldırının sembolü olmuş bir takım. Eminim ki can sıkıyoruz, sempatik gelmiyoruz. Böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.