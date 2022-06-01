01 Haziran 2022, Çarşamba
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan A Spor'a özel açıklamalar! Ali Koç'a sert sözler: Başarısızlığını örtmek istiyor
Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu burada yaptığı açıklamada "2 aylık süreç içinde Fenerbahçe Başkanı'nın Trabzonspor ve yönetimi hedef alan zaman zaman da genişleterek Trabzonluları hedef alan açıklamaları oldu. Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir." dedi.