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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan A Spor'a özel açıklamalar! Ali Koç'a sert sözler: Başarısızlığını örtmek istiyor

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Giriş: 01.06.2022 13:38
Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu burada yaptığı açıklamada "2 aylık süreç içinde Fenerbahçe Başkanı'nın Trabzonspor ve yönetimi hedef alan zaman zaman da genişleterek Trabzonluları hedef alan açıklamaları oldu. Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir." dedi.
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Ağaoğlu’ndan A Spor’a özel açıklamalar
Ağaoğlu'ndan A Spor'a özel açıklamalar
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