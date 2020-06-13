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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

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Giriş: 13.06.2020 00:14
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor 27.haftada konuk olduğu Göztepe'yi 3 golle mağlup ederek, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız atlattı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz.

Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir.

Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
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