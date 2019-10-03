03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.10.2019

Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, ilk maçta aldığı yenilginin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. İsviçre temsilcisi Basel ise ilk maçtaki Krasnodar galibiyetinin ardından Trabzon deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Taraftarlar saat 22'de başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan beIN Sports ekranında naklen yayınlanacak olan karşılaşmaya ait istatistikler, maçın özet anlatımı ve kadro detaylarına ait tüm bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz. Peki Trabzonspor Basel UEAFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? işte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

TRABZONSPOR BASEL CANLI ANLATIM VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal Türkiye haritası! .
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal Türkiye haritası! .
Başakşehir Mönchengladbach maçı canlı anlatım İZLE
Başakşehir Mönchengladbach maçı canlı anlatım İZLE
Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Beşiktaş Wolverhampton karşısında canlı anlatım
Beşiktaş Wolverhampton karşısında canlı anlatım
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli oldu
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
Rıza Kayaalp, Yozgat'ta çiçeklerle karşılandı
Rıza Kayaalp, Yozgat'ta çiçeklerle karşılandı
Karaman'dan Basel maçı öncesi flaş açıklamalar
Karaman'dan Basel maçı öncesi flaş açıklamalar
Galatasaray PSG canlı anlatım izle! GS PSG maçı CANLI! | Video İZLE
Galatasaray PSG canlı anlatım izle! GS PSG maçı CANLI! | Video İZLE
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tekrarı için karar verildi
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tekrarı için karar verildi
Trabzon Beşiktaş canlı anlatım - İZLE
Trabzon Beşiktaş canlı anlatım - İZLE
Daha Fazla Video Göster