Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, ilk maçta aldığı yenilginin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. İsviçre temsilcisi Basel ise ilk maçtaki Krasnodar galibiyetinin ardından Trabzon deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Taraftarlar saat 22'de başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan beIN Sports ekranında naklen yayınlanacak olan karşılaşmaya ait istatistikler, maçın özet anlatımı ve kadro detaylarına ait tüm bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz. Peki Trabzonspor Basel UEAFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? işte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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