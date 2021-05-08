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Trabzonspor - Antalyspor maçı CANLI anlatım İZLE |Video

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Giriş: 08.05.2021 18:16
Güncelleme:08.05.2021 18:17
Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Trabzonspor bu akşam evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelede 11'ler belli oldu. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler... Öte yandan mücadele öncesi bordo mavililerdeki son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında bugün son dönemde kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Saat 20.30 başlayacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Karşılaşma öncesinde eksik oyuncuların çokluğu teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor.

Sakatlıkları devam eden Edgar, Vitor Hugo ve Yunus Mallı ile kart cezalısı Berat Özdemir takımdaki yerini alamayacak.

5 MAÇLIK 3 PUAN HASRETİ

Fraport Tav Antalyaspor ise 5 maçtır 3 puana hasret. Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp rekoru kıran Ersun Yanal'ın öğrencileri, sonraki 10 karşılaşmayı ise 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. 43 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan Fraport Tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaştığı son 8 Süper Lig maçını kazanamadı.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabaka, 1-1 sonuçlanmıştı.

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