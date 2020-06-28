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Trabzonspor - Ankaragücü maçının hakemi Bitigen'e sert tepki: Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz

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Giriş: 28.06.2020 00:52
Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal maçın hakemini sert bir dille eleştirdi. Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal hakemin yaptığı hataları sert bir dille eleştirdi

Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.

Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz
"Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz"
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