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Trabzonspor - Ankaragücü maçının hakemi Bitigen'e sert tepki: Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz
Trabzonspor-Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal maçın hakemini sert bir dille eleştirdi. Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal hakemin yaptığı hataları sert bir dille eleştirdi
Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.